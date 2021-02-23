مطار القاهرة: وصول وسفر 160 رحلة جوية اليوم لنقل 15 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الثلاثاء، 160 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 15 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، فمن المنتظر أن يغادر المطار 79 رحلة جوية تقل على متنها 6489 راكب، فى حين يستقبل المطار81 رحلة على متنها 8218 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.