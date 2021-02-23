وزيرة الهجرة تناقش مع رئيس الأكاديمية البحرية تنفيذ مبادرة بداية ديجيتال

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية في دعم ورعاية المصريين بالخارج، وكذلك الاستفادة من علمائنا وبرامج مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتناول اللقاء بحث التعاون في مجال الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج في إطار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ومؤسسة "مصر تستطيع"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك في إطار مبادرة "بداية ديجيتال" والتي تعمل على احتضان العائدين من الخارج، وتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم حياة مستقرة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي من شأنها إيجاد البدائل الآمنة للشباب المصري الراغب في الهجرة، من خلال توفير فرص تدريبية تؤهله لسوق العمل وكذلك التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن وزارة الهجرة قد تعاونت مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بصدد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ومبادرة إحياء الجذور "اليونانيين والقبارصة" بالإسكندرية، ومشروعات تخرج طلبة كليات اللغة والإعلام الخاصة بمبادرة ربط أبناء المصريين بالخارج بجذورهم، ودعمهم للحفاظ على لغتهم العربية.