طلب إحاطة حول مخالفات الحضانات فى ظل أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال مهنى، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إنه بالرغم من إصدار الحكومة بعض القرارات الصارمة التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن الحد من الآثار الصحية الضارة جراء التجمعات بشكل عام، إلا أن هناك العديد من الحضانات قد خالفت تلك الإجراءات وحاولت استغلال الأزمة لزيادة أرباحها بما يعرض صحة الأطفال للخطر من خلال زيادة أعداد الأطفال النزلاء بها.

وأوضح وكيل القوى العاملة، أن الكارثة الحقيقية الآن ليست فى أماكن تواجد تلك الحضانات بل فى أن تلك الكثافات الموجودة بتلك الحضانات التى لا يوجد عليها أى نوع من أنواع الإشراف أو الرقابة الحقيقية، لافتا إلى أن هذه الحضانات تعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة".