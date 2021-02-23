الأرصاد والمرور تواصلان النفير.. خريطة التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - خريطة التقلبات الجوية خلال 4 أيام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأربعة أيام المقبلة، بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة.. وهى كالتالى:

الثلاثاء 23 فبراير.. أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفى محافظات الدلتا تكون غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بالبرد، وقد تصل فى المحافظات الساحلية إلى حد السيول.

ويشهد الطقس تحسن تدريجى فى الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارًا من غد الأربعاء، إذ تتناقص فرص الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المتوقع أن يشهد بعد غد الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.. أما الشبورة المائية فتكون صباحًا على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

ويكون طقس الجمعة الموافق 26 فبراير، بحسب توقعات الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نصائح هامة خلال التقلبات الجوية

لم تكتف هيئة الأرصاد الجوية بإعلان خريطة التقلبات الجوية، بل وجهت مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل خلال موجة الطقس السىء التى تتعرض لها البلاد.

وطالبت الهيئة من المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء فى الشوارع، وعدم مزاولة أى أنشطة بحرية.

وجهت بالقيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات، والتأكد من سلامة مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها.

كما وجهت بعدم التعرض لتيارات الهواء، وعدم التواجد فى أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خصوصًا عند ظهور البرق، وعدم التواجد فى مناطق هبات الرياح القوية، بالإضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الأشجار أو لوحات الإعلانات تجنبًا لسقوطها.

التقلبات الجوية وحوادث السير

لمواجهة حوادث السير خلال التقلبات الجوية، انتشر رجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، للإبلاغ بأى شبورة مائية على الطرق، واتخاذ اللازم حفاظًا على أرواح المواطنين.

واستعدت الإدارة العامة للمرور بخُطة مرورية، فى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام الأربعة ودفعت بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، والأوناش، وسيارات الدفع الرباعى على الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحى، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار.