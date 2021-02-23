التنمية المحلية: أمطار غزيرة فى الإسكندرية وخفيفة بمطروح ودمياط والبحيرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا من الإدارة العامة للأزمات، عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارٍ العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما أشار التقرير أيضاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، وجارٍ العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب، كما أوضح التقرير استمرار تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ نظراً لسوء الأحوال الجوية، واستمرار سقوط أمطار خفيفة بمحافظة شمال سيناء دون معوقات، فى حين تشهد باقى المحافظات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة دون سقوط أمطار تذكر.

وشددت وزارة التنمية المحلية على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات المعرضة للطقس السئ وسقوط الأمطار وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد مع ضرورة استنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة .

وقالت الوزارة، إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه و مراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأضافت أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول.