أمير الكويت يتلقى رسالة من رئيس الصين تتعلق بالمستجدات الإقلیمیة والدولیة

تلقى أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الثلاثاء، رسالة شفویة من الرئیس الصينى شى جین بینج لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدین وتنمیتھا في مختلف المجالات، خاصة القضایا ذات الاھتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير دولة الكويت تلقي الرسالة خلال استقباله اليوم عضو المكتب السیاسي الأعلى ورئیس مكتب الشؤون الخارجیة للجنة المركزیة فى الحزب الشیوعى الصینى الحاكم یانغ جیتشي.