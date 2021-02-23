شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري

عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.
وناقش الوزيران -خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر و المجر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماعات.
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