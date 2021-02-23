وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات بالتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيء

شعراوى : استمرار جهود المحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تراكمات مياه الأمطار

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، لوزارة التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

تلقى اللواء محمود شعراوى تقريراً من الادارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار التقرير الى ان محافظة الاسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة ، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

كما أشار التقرير أيضاً إلى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على محافظات مطروح و كفر الشيخ ودمياط والبحيرة وجارى العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب ، كما أوضح التقرير استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ نظراً لسوء الأحوال الجوية .

وأكد التقرير إلي استمرار سقوط أمطار خفيفة بمحافظة شمال سيناء دون معوقات، فى حين تشهد باقى المحافظات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة دون سقوط امطار تذكر .

وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات المعرضة للطقس السيئ وسقوط الأمطار وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد مع ضرورة إستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة .

وقال وزير التنمية المحلية ان القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه و مراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول .

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة والتنسيق مع أجهزة المرور لمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و متابعة أعمدة

الإنارة العامة والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ أى اجراء لازم حفاظاً على الأرواح والممتلكات مناشدا المواطنين تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك و عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة

وأكد " شعراوي " أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع)

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