توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمجر للمشاركة فى مجال التعاون الإنمائى الدولى

وقع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعاون الإنمائى الدولى بين وزارتى الخارجية، وكذا خطاب نوايا للتعاون بين المتحف الزراعى المصرى والمتحف والمكتبة الزراعة المجرية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والمجر.
وعقد وزيرا خارجية مصر والمجر جلسة مباحثات رسمية لتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم مصر والمجر.
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر والمجر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماعات.
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