الأمن يداهم «استديو توزيع أغاني غير مرخص» في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة أحد الأشخاص، مقيم بالمحافظة أنشأ وأدار مكتب توزيع موسيقى وأستوديو تسجيل صوتى (بدون ترخيص) كائن بالجيزة.

وفي التفاصيل، يستخدم الشخص المذكور أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج ومحمل عليها برامج تشغيل منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.



وضُبط بمقر المكتب (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل عليها برنامج لأعمال المونتاج والتحويل الصوتى ، ويقوم من خلالها بإدارة إحدى القنوات على موقع اليوتيوب، إضافة إلى عدد من المصنفات الفنية والأغانى للعديد من المطربين يتم إستخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومحمل عليها برامج حاسب آلى ونظام تشغيل مقلد ومنسوخ وبدون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، مايك صوت يتم استخدامه فى أعمال التسجيل الصوتى، راوتر للاتصال بالإنترنت حيث يقوم بتحميل ورفع الأغانى على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب).

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته المضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.