الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة واستقرار الطقس من الغد حتى نهاية الأسبوع

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأربعاء تحسنا تدريجيا في الطقس يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.

طقس غد الأربعاء - فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وعلى فترات متقطعة - أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة. - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ) الزعفرانة - رأس غالب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة. - نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. طقس الخميس والجمعة نكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.