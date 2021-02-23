فيديو.. التضامن: 15% من حالات الطلاق تتم فى العام الأول و38% خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رندا فارس، مديرة برنامج "مودة"، إن المشروع يهدف إلى تدعيم الشباب المقبل على الزواج فى المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة، بكل المهارات الممكنة لبناء أسرة متمسكة وقوية.





وأضافت فارس، خلال لقاء لها فى برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى، أن وزارة التضامن تقدم تدريبات للمخطوبين والمتزوجين لزيادة الوعى، موضحة أن 15% من حالات الطلاق تتم فى العام الأول بسبب الإنترنت، و38% من الحالات المسجلة تمت خلال أول 3 أعوام من عمر الزواج. وأشارت فارس، إلى أن 50% من نجاح تجربة الزواج هو اختيار شريك العمر، موضحة أن الوزارة سعت إلى تنفيذ عدد من التدريبات المتخصصة فى العلاقات الأسرية بمشاركة رجال الدين، عن طريق محتوى علمى تم اعتماده دوليا وداخليا.

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