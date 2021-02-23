الكهرباء: التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة يتطلب إجراءات عالمية عاجلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة، يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمى للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ، وذلك من خلال خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور فى تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والربط الكربائى الإقليمى والدولى من أجل الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشارت الكهرباء إلى أن مصر اتخذت إجراءات لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة فى مصر حيث يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد فى طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة واستخدام الآليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.