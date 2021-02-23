وزير الإنتاج الحربى يلتقى ممثلى هانوا تكوين الكورية لبحث التصنيع العسكرى

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ممثلى شركة "هانوا تكوين" الكورية خلال زيارتهم لجناح الوزارة، وذلك على هامش اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولى "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجارى.





واستعرض ممثلو الشركة، إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمى عن أبرز منتجاتها من المعدات العسكرية، وقد أشاد الوزير "مرسى" بما استمع إليه عن الإمكانيات التكنولوجية للشركة، وتم مناقشة إمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التى تعمل بها الشركة إلى شركات الإنتاج الحربى فى ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين فى المرحلة الراهنة، مؤكدا على ترحيبه بزيارة وفد من الشركة الكورية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين.

جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) وشركة "هانوا تكوين" الكورية فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، وكان الهدف من هذه الشراكة الاستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية فى مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة فى هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى العاملة فى هذا المجال.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى، أعرب خلال مشاركته فى فعاليات "IDEX 2021" عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربى على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجارى.

وأشاد الوزير "مرسى" بالتنظيم المتميز لمعرض "IDEX 2021"، موضحاً أن هذا المعرض بمثابة منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الابتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها، كما يعد منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشؤون الدفاع وعقد الشراكات مع دول العالم من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع العسكري، معرباً عن تطلعه للمشاركة فى الدورة القادمة للمعرض مؤكداً أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمى عال فى التنظيم والمشاركة كما هو معتاد بكل دورة.

كما أكد على أن الجهات التى قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية وتساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون فى مجال التصنيع العسكرى.

وحرص الوزير "مرسى" فى ختام مشاركته بالمعرض على التقاط صورة مع أعضاء بعثة الإنتاج الحربى المشاركة فى IDEX 2021.