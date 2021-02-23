وزير الخارجية المجرى: نسعى لتوسيع التعاون الاقتصادى مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية، إلى أن بلاده تسعى لتوسيع التعاون الاقتصادى مع مصر، موضحا أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا فى سيناء، وأن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان، مشيرا إلى أن بلاده تتفاوض لإيصال الغاز السائل المصرى إلى أوروبا عبر المجر بالسعر المناسب.

كما أكد الوزير، أن مصر أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية منذ 6 سنوات، لافتا إلى نجاح مصر فى منع الهجرة غير الشرعية.

ووقعت مصر والمجر، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التعاون الإنمائى الدولى بين وزارتى الخارجية، وكذا خطاب نوايا للتعاون بين المتحف الزراعى المصرى والمتحف والمكتبة الزراعة المجرية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر والمجر.