غدا.. مدن جامعة القاهرة تستقبل الطلاب

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك وفق جدول زمنى محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

وتتم عملية تسكين الطلاب، وفقا لبيان صحفى، بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمبانى، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

وتشهد مدن جامعة القاهرة، حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات فى الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة فى تطوير البنية الأساسية فى إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث التى أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من 27 فبراير الجارى، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وطريقة الامتحانات وفقا لظروف كل جامعة مع مد الفصل الدراسى الثانى 3 أسابيع.