وزير الخارجية ونظيره المجري يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والخارجية المجري بيتر سيارتو، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع الوزير المجري، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة. ورحب شكري بوزير خارجية المجر، الذي يقوم بزيارة خاطفة إلى القاهرة والإسكندرية في إطار استمرار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة بين القيادتين والبلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات، مشيرا إلى التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا.

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