وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان وثائق تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة...

سلم الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 25 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة ضمن 9819 وثيقة، مقدمه للمديرية وذلك في احتفالية نظمتها مديرية القوي العاملة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق

أكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية تولي إهتماما بالغاً بالعمالة بشكل عام وبالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة فى كل المحافظات لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا , لافتا الي ان الفترة من 1/7/2019 حتي 30/1/2021 قدمت مديرية القوي العاملة 15 مليون جنية لتوفير رعاية صحية واجتماعية لعدد 28559 عامل غير منتظم بنطاق المحافظة.

أوضح وزير القوي العاملة أن الهدف من استصدار وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة التأمين علي حياه العامل وأسرته وحمايته من المخاطر، وحفاظا علي استقراره الأسري والمجتمعي، قائلا نتطلع للمزيد من تقديم الخدمات لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة

وأضاف وزير القوى العاملة أنه تم تشكيل لجنتين الأولي بمدينة العلمين الجديدة والثانية بالعاصمة الإدارية لحصر العمالة غير المنتظمة لإستصدار بطاقات رقم قومي بالمجان مثبت عليها مهنه العمالة غير المنتظمة، للإستفادة من المنح والمزايا المقدمة لهم، موجها مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية بالبدء فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل إنتهاء مدتها كل عام .

قال وزير القوي العاملة أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة ستعمل علي حل كافة المشاكل وتلبيه كافة احتياجات العمالة غير المنتظمة في جميع نواحي الحياه، مؤكدا ان عمال مصر هم الركيزة الأساسية للدفاع عن امن واستقرار البلاد والمشاركة في بناء الوطن .

من جانبه أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة القوي العاملة في توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير شهادات أمان وكذلك تقديم وثيقة تأمين حوادث شخصية والتي تغطي الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك مصاريف العلاج الطبي , مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة تولي إهتماماخاصا بهذه الفئة وتسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم تنفيذا لمبادرة حياه كريمة والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أكد محافظ الشرقية أستمرار متابعة الجهاز التنفيذي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنه والحفاظ علي صحة وسلامة الجميع

قدم محافظ الشرقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرته النبيلة لدعم العمالة غير المنتظمة والتي ساهمت في إنقاذ ملايين الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بعد أن فقدت هذه الأسر مصادر دخلها سواء بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترعى أبنائها جيدا وتحرص على مساندتهم في المحن

أعربت فئة العمالة غير المنتظمة عن سعادتها بتسلم وثيقة تأمين حوادث شخصية، مقدمين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده المبذولة ودعمه المتواصل لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية لهم ولأسرهم .