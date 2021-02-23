السيسي يهنئ اليابان وبروناي دار السلام بالعيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى امبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

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