حادث أليم سبب موهبته .. شاب يبهر الجميع بطريقة رسم غريبة

شاب لم يتعدى عمره الـ 25 عاما يرسم أي صورة وهو مغلق العينين، ويخرجها باحترافية شديدة، انه الشاب مصطفى ماضي من محافظة البحيرة، والتي رسم الفرعون المصري محمد صلاح والشيخ الشعراوي وغيرهما الكثيرون من المشاهير والمسئولين.

وأكد ماضي ، خلال ندوته بموقع دوت الخليج، أنه اتجه لذلك وقرر الرسم وهو مغلق عينيه، وهذا بسبب حادث أليم كاد أن يفقد بصره بسببه، وبعد شفائه قرر أن يعلم المكفوفين هذه الطريقة الخاصة من الرسم وبالفعل استطاع تعليم طفلين مكفوفين، ورسما شخصيات كثيرة ، وأصبحا يجيدان هذا النوع من الرسم بمهارة.

وشارك ماضي، في كثير من المسابقات وحصل على المركز الأول، ويحلم بأن يشارك في مسابقات عالمية يراها العالم كله.

ليس هذا فحسب بل أكد ماضي، أنه يستطيع الرسم بلسانه وقدميه وهذا ما نراه في التقارير المقبلة على موقع دوت الخليج.