وأكد ماضي ، خلال ندوته بموقع دوت الخليج، أنه اتجه لذلك وقرر الرسم وهو مغلق عينيه، وهذا بسبب حادث أليم كاد أن يفقد بصره بسببه، وبعد شفائه قرر أن يعلم المكفوفين هذه الطريقة الخاصة من الرسم وبالفعل استطاع تعليم طفلين مكفوفين، ورسما شخصيات كثيرة ، وأصبحا يجيدان هذا النوع من الرسم بمهارة.
وشارك ماضي، في كثير من المسابقات وحصل على المركز الأول، ويحلم بأن يشارك في مسابقات عالمية يراها العالم كله.
ليس هذا فحسب بل أكد ماضي، أنه يستطيع الرسم بلسانه وقدميه وهذا ما نراه في التقارير المقبلة على موقع دوت الخليج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادث أليم سبب موهبته .. شاب يبهر الجميع بطريقة رسم غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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