في اليوم الثاني لصوم نينوى.. الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة القديسة اليصابات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار نياحة الصديقة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدان، بالتزامن مع اليوم الثاني لصوم نينوى الذى تصومه الكنيسة لمدة 3 أيام.

ويذكر كتاب السنكسار الذى يختص بسرد كافة الأعياد والمناسبات والأحداث الخاصة بالكنيسة أن القديسة اليصابات ولدت في أورشليم من أب بار اسمه متثات من سبط لاوي من بيت هارون ، واسم أمها صوفية.

وكان لمتثات ثلاث بنات اسم الكبرى مريم وهي أم سالومي التي اهتمت بالعذراء مريم أثناء الميلاد البتول، واسم الثانية صوفية وهي أم القديسة أليصابات والدة يوحنا المعمدان، والصغرى هي القديسة حنة والدة العذراء مريم أم المخلص.

فتكون إذن سالومي وأليصابات والسيدة العذراء مريم بنات خالات، فلما تزوج القديس زكريا الكاهن بالقديسة أليصابات ، سار الاثنان بالبر والقداسة أمام الله كما يقول البشير عنهما " وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم " وكانت هذه البارة عاقرا ، فداومت مع بعلها علي الطلبة إلى الله فرزقهما القديس يوحنا الصابغ .

وقد تباطأ الله تعالي عن أجابتهما سريعا لكي يكمل الوقت الذي تحبل فيه العذراء مريم بكلمة الله، إذ انه لما تقدم الاثنان في العمر ، أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى زكريا فبشره بحبل أليصابات بيوحنا، واعلمه بما يكون من أمر هذا القديس، ولما زارت العذراء مريم القديسة أليصابات لتبارك لها بثمر بطنها، تهلل القديس يوحنا وهو جنين في بطن أمه وامتلأت أليصابات من النعمة.

ولما ولدت يوحنا زال العار عنها وعن عشيرتها ولما أكملت أيامها بالبر والطهارة والعفاف تنيحت بسلام.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاثنين صوم "يونان" لمدة 3 أيام، حيث تقام الصلوات الخاصة بهذه المناسبة بمختلف الكنائس داخل مصر وخارجها بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة والشعب القبطي.

ومن المقرر أن ينتهي صوم "نينوى" عقب صلوات القداس الإلهي التى تقام صباح الخميس، وفيه يصوم الأقباط يوميا من منتصف الليل وحتي موعد خروج القداس الإلهي الذى يقام بعد الظهر، ويأتي صوم يونان قبل بدء الصوم الكبير للكنيسة بأسبوعين كاملين، وهو الصوم الذى يستمر لمدة 55 يوما وينتهي بعيد القيامة المجيد.