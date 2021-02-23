شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء ، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ، فضلا عن عمداء الكليات ، وعدد من وكلاء الكليات.
في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة رحب الدكتور عثمان شعلان بأعضاء المجلس واهتمام الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة علي حضوره ، مثمنًا جهوده وحرصه على القيام بالجولات المتتالية لمختلف المحافظات لرعاية العمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وما شهدته محافظة الشرقية صباح اليوم، قبل بدء اجتماع المجلس ، من تسليم وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة.
وقال الوزير: أنه يسعد دائمًا بهذا الاجتماع خاصة وأن الجامعة تعد هي المنارة التي تنير فكر وثقافة شبابنا وتقودهم نحو مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.
وأثنى الوزير على الدور المجتمعي للجامعة في كافة النواحي خاصة قيامها بالعديد من القوافل الطبية التي تساعد المواطنين من أبناء المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يشيد بالدور المجتمعي لجامعة الزقازيق وتنظيم قوافل طبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.