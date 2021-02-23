محافظ الإسكندرية يزور مصابى مركب مريوط بمستشفى العامرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إن أعمال البحث عن المفقودين من جراء الحادث مازالت مستمرة حتى الآن من خلال 4 وحدات إنقاذ نهرى تابعة لقوات الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 ونجاة اثنين، مشيرا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 4 مستشفيات عقب الحادث.

كان مركب يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربى الإسكندرية.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خروج اثنين من مصابى الحادث من مستشفى العامرية العام بعد تحسن حالتهم، فضلا عن تحويل طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات إلى مستشفى فوزى معاذ للأطفال، لاستكمال العلاج.