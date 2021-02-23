وزير خارجية المجر: مصر تستحق كل الدعم من أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأشاد الوزير خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية، بدور مصر المحورى والملموس خصوصا فى منع الهجرة غير الشرعية لدول القارة الأوروبية، مؤكدا أن مصر أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية منذ 6 سنوات، لافتا إلى نجاح مصر فى منع هذا الأمر.

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