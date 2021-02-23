وزير الإنتاج الحربى يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لمعرض IDEX 2021

جدة - نرمين السيد - يعود اليوم إلى أرض الوطن، المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بعد انتهاء زيارته ومشاركته فى معرض الدفاع الدولى "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجارى.





وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد قام خلال مشاركته فى فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وأعرب، عن حرص وزارة الإنتاج الحربى على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما وجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجارى. وأكد الوزير "مرسى" على أن مختلف الجهات التى قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض "IDEX 2021" قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية وتساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون فى مجال التصنيع العسكرى.

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