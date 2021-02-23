صور- نشاط مكثف للهيئة العربية للتصنيع فى IDEX 2021

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض "IDEX 2021"، والذى انطلقت فعاليته فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، وتستمر خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجارى.

وأعرب التراس عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولى فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجهًا الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وشهدت فعاليات المعرض نشاطًا مُكثفًا للهيئة العربية للتصنيع، إذ شهد جناح الهيئة الذى يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض، زخمًا وتواجدًا كبيرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية فى الصناعات العسكرية والدفاعية واهتمام كبير من كبرى شركات التسليح والمسؤولين الدوليين.

وتفقد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلى، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودى، جناح العربية للتصنيع، واطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التى تُوظفها الهيئة فى صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها فى هذه الصناعة.

وأعرب العوهلى عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى مثل هذا الحدث العالمى لتعرض آخر مُبتكراتها فى مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديًا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز فى تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسئولين جناح العربية للتصنيع، إذ أشادوا بما شاهدوا من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية.

وفى إطار تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، تم بحث التعاون مع الدكتورة أمانى عصفور رئيس التحالف الإفريقى لتمكين المرأة، مع الدكتور خالد دعبس رئيس مجلس ادارة شركة Africa vision"، ودراسة ما يمكن تقديمة لدخول السوق الإفريقية.

كما تم بحث التعاون مع 8 من كبرى الشركات العالمية ومسؤولى الصناعات العسكرية والدفاعية بعدد من الدول، بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون فى مجالات ذات اهتمام مشترك.

وفى إطار فعاليات اليوم الثانى، تم إجراء العديد من المقابلات ومنها شركة مجموعة الأردن للاستثمار والمركز الأردنى للتصميم والتطوير.. كما تم بحث التعاون فى مجال النظم الدفاعية والعمرات والبحوث والتدريب مع 7 شركات عالمية، وكذلك بحث إمكانية تسويق منتجات العربية للتصنيع بعدد من دول المنطقة العربية والإفريقية.

كما حرصت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على تسليط الضوء على جناح العربية للتصنيع وعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولى الهيئة لإبراز مجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا فى مجال الصناعات والنظم الدفاعية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.