إنفوجراف- حياة كريمة.. أمل بسطاء مصر فى تنمية القرى

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز أهداف المبادرة: ويعد تمكين المرأة بمشروعات صغير، أبرز أهداف حياة كريمة فى القرى، وإنشاء مدارس وفصول مجتمعية للحد من التسرب المدرس، وتطوير شبكات الكهرباء بـ 145 قرية بتكلفة 175 مليون جنيه. ومن المقرر تغطية كل قرى الريف خلال 3 أعوام، وذلك بتكلفة 500 مليار جنيه.

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