أزمة المستريحين تصل النواب.. برلمانى: لابد من تدخل حكومى

وأكد حسين، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظات تشهد خلال الآونة الأخيرة حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، فى ظاهرة عرفت بـ "المستريحين"، وتعمل وزارة الداخلية على مواجهتها بتطبيق صحيح القانون على من يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعى، وليس تطبيق القانون بحسب وعقوباته التى قد تكون بحاجة لإعادة نظر.
ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الظاهرة وإن كانت ليست حديثه بالمجتمع المصرى، إلا أنها كانت محدودة بمحافظات بعينها، ولكن الأمر تطور خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات حيث مؤخرا تابع الجميع مستريح المنيا الذى قام بجمع ما يتجاوز المليار جنيه من الأهالى، وآخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى مجال العقارات ونجح فى الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه، وثالث بمحافظة الغربية باستيلائه على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده لـ242 بلاغا لهذه الحالة فقط، وغيرها من الحالات التى تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومى، بمختلف المحافظات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مطالبة بدور توعوى بشأن هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا فى دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، والتى قد تكون سبيلا للاستفادة من الأموال فى هذه الإطارات بدلا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين، بجانب التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصاً الطبقة المتوسطة، التى تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
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