عاجل.. التعليم العالى: لا صحة لتأجيل الدراسة والامتحانات

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.





وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أكد فى اجتماعه الأخير السبت الماضى على بدء الفصل الدراسى الثانى، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأهابت الوزارة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بالوزارة، تنشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك).

كما تهيب الوزارة بطلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى البعض من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة خطأً إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.