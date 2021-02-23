التعليم العالي : لا صحة للشائعات والأخبار الكاذبة التى تزعم تأجيل استئناف...

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.
وتؤكد الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
وتهيب الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بالوزارة، تنشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)
https://m.facebook.com/MOHEEGYPT/
كما تهيب الوزارة بطلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة خطأً إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
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