هالة زايد: بدء تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سوف يتم من الأسبوع المقبل تسجيل المواطنين لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل سوف يكون متاحا للمواطنين، ومن لا يستطيع الدخول إلى هذا الموقع يمكنه التوجه إلى أقرب مستشفى، وسوف يمكنها التسجيل من خلالها.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع السفير الصينى بالقاهرة، أنها تجدد الشكر إلى الحكومة الصينية بعد إرسالها شحنة من لقاحات كورونا "هدية" إلى الشعب المصرى.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.

ولفت مجاهد، إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 %في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.