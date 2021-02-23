انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم| الأرصاد تحذر المواطنين بعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه تصل اليوم الثلاثاء ذروة موجه الطقس السيئ، حيث تضرب البلاد على كافة النواحي موجه من الأمطار الغزيرة وكذلك رعدية، كما صرحت الأرصاد بأنه يجب على كافة المواطنين، عدم ملامسة أعمده الكهرباء، كما يحب ارتداء ملابس شتويه في ظل تلك الظروف الجويه السيئه، فضلا عن الابتعاد عن الاكشاك الخاصه بالاناره.

كما أطلقت هيئة الأرصاد عده تحذيرات أخرى، ومنها اتخاذ احتياطات الحذر أثناء قيادة السيارة في ظل استمرار تساقط الأمطار بغزارة، كما يجب الابتعاد عن بلاعات المجاري، وعدم السير في الطرق الذي بها منسوب مياه عالي، كما يجب عدم الوقوف إلى جانب الأشجار، ومظلات الإعلانات في حاله وجود رياح شديده.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 فبراير

حيث يتوقع طقس مائل للبرودة على كافة مناطق العاصمة والوجه البحري، مصاحب لرياح نشطه، كما يكون مائل للدفيء على مناطق جنوب سيناء مع وجود رياح نشطه.

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كما من المتوقع أن يكون الجو معتدل يصل إلى دافئ علي مناطق شمال وجنوب الصعيد، وأعلن محمود شاهين والذي يشغل منصب مدير أداره التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطه وتصل إلى غزيرة على مناطق العاصمة ومتقطعة في بعض الأوقات من النهار.

كما من المتوقع كذلك أن تكون حالة الطقس اليوم ليلا، شديد البرودة على مناطق القاهرة وكذلك الوجه البحري، بارد على مناطق جنوب سيناء، شديد البرودة على مناطق شمال وجنوب الصعيد.

– أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، فتكون العظمي علي العاصمة 17-9، ومناطق الإسكندرية 17-11، ومطروح 16-9، ومناطق سوهاج 21-8، وقنا كذلك، ومناطق أسوان 23-9 درجة مئوية.

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