إنفوجراف.. إجراءات مواجهة سوء المناخ بساحل المتوسط

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة سوء المناخ فى ساحل البحر المتوسط.

وتعمل وزارة البيئة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خصوصا مع موجة عدم استقرار الطقس هذه الأيام.

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