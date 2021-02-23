إنفوجراف.. خسارة كبيرة من سرقة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الدولة تتعرض لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائى وهو ما يؤثر فى النهاية على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن، ومنها ارتفاع نسبة الفقد فى الشبكة القومية، وتعرضها لكثير من المشاكل الفنية.

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