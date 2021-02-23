فيديو.. وزيرة التضامن: معرض «ديارنا» المقبل فى مدينة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها لافتتاح معرض "ديارنا" فى نسخته الـ61، مضيفة أنها سعدت بلقاء العارضين فى المعرض وأيضا زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بحسن التنظيم وجودة المنتجات وتميزها. =





وأضافت القباج فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح المعرض كان به زخما كبيرا إذ أن كل المحافظات مشتركة فى المعرض من خلال منتجات تميز كل محافظة عن الأخرى. وأكدت القباج أن وزارة التضامن تتطلع لمناطق جديدة لافتتاح دورات أخرى من معرض "ديارنا" حرصا منها على نشر ثقافة الفنون الحرفية والتى تحافظ على الهوية المصرية، مؤكدة حرصها على مناقشة العارضين فى العقبات التى تواجههم من حيث البيع والإنتاج والتدريب اللازم لهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن دورة معرض ديارنا المقبل ستكون فى مدينة 6 أكتوبر، بهدف الوصول لكل المدن المصرية بالمنتجات الحرفية الأصيلة.

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