علاء عابد: وزارة التنمية المحلية مهمومة بمشاكل المواطن

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تضامن اللجنة مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ زمن بعيد ووزارة التنمية المحلية مهمومة ومشغولة بهموم المواطن وتعاملها بشكل مباشر مع كل المواطنين فى التعامل على مدار اليوم.
وأكد عابد أنه يجب تنمية موارد وزارة التنمية المحلية لخدمة محدودى الدخل الذى نال اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار 7 أعوام، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نقله نوعيه وعائلة فى مجال الطرق والكبارى وتصنيف مصر تقدم 90 مركزًا على مستوى العالم فى مشروعات الطرق والنقل والمواصلات، وكان لهذا نتائج فى تقليل نسبة الحوادث نظرًا للتطوير الهائل التى تشهده مصر.
وأوضح أنه كان هناك اجتماع منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب ودار حديث حول ما يريده المواطن المصرى من خدمات.
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