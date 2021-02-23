صور.. رئيس نقل النواب وأعضاء الجيزة يستقبلون النائبة أسماء سعد الجمال

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ومن المعروف أن أسماء سعد الجمال تم تصعيدها وذلك إعمالا لنص قانون مجلس النواب.
ومن جانبه رحب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بأسماء الجمال، مؤكدا أنها ستكون خير خلف لخير سلف، مشيرا إلى أن سعد الجمال سيبقى خالداً فى قلوب أهل الصف والجيزة، وأن المرحوم اللواء سعد الجمال له تاريخ سياسى عظيم.
الجدير بالذكر، أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نظم كيفية التصرف القانونى، حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، ونصت المادة 25 من القانون، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
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