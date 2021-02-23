بعد توجيهات السيسي.. ما جهود وزارة الزراعة لاستعادة مكانة القطن عالميا؟

قال الدكتور عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة: إن الوزارة تولى أهمية خاصة لمحصول القطن والذي يعتبر من أهم المحاصيل التصديرية في مصر إلى جانب سمعته العالمية كأفضل الأقطان في العالم وامتلاك مصر افضل الأصناف من حيث الجودة وخواص التيلة في العالم.

وأضاف "عبدالعظيم" خلال تصريحات ل "دوت الخليج" ، أن وزارة الزراعة ومن خلال استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تقوم بمجموعة من الخطوات التنفيذية والفعلية النهوض بمحصول القطن المصرى أهمها زيادة المساحات المزرعة بتقاوي الإكثار سنويا وعمل نقاوة لها وذلك للحصول على اكبر كمية من البذرة النقية لزراعة كل المساحات المستهدفة سنويا.

وأوضح "مدير صندوق تحسين الأقطان" أن وزارة الزراعة ومن خلال معهد بحوث القطن وضعت خطة طموحة خلال العالميين الماضيين لتحديث وإنتاج السلالات النقية من كل الأصناف المصرية المزرعة من القطن سنويا وذلك لإمداد المزارع ببذرة على درجة عالية جدا من النقاوة الوراثية تمكن المزارع من الحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة من أجل زيادة ربحية المزارع وزيادة الناتج القومي والحفاظ على سمعة القطن المصرى عالميا.

وأشار إلي أن وزارة الزراعة قامت بإنتاج ثلاثة أصناف من القطن المصري دفعة واحدة وامداد المزارع بها على النطاق التجاري خلال موسمي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وهي:

- الصنف جيزة ٩٥ والذي يغطي حاليا في الوجه القبلى كافة المحافظات التي تزرع القطن وهو صنف عالي الانتاجية بالإضافة إلى أنه مبكر النضج وذو فترة مكث في التربة من ١٦٠ الي ١٧٠ يوم فقط وموفر لمياه الري ومناسب للغزل المحلي والصناعة المحلية مما يخفض من تكاليف استيراد اقطان قصيرة لتلبية طلبات الصناعة المحلية.

_الصنف جيزة ٩٤ ويزرع في الوجه البحرى وهو من أعلى الأصناف إنتاجية في مصر ومتحمل للظروف الجوية والتغيرات المناخية وموفر لمياه الري بنسبة من ٢٠ إلى ٢٥ ٪ويمكن زراعته عقب المحاصيل الشتوية دون التاثير على الإنتاجية.

_الصنف جيزة ٩٦ وهو من الاصناف الطويلة الممتازة ذات صفات الجودة القياسية وينتج منه افضل وارقى انواع الغزل في العالم بالإضافة لإنتاج يته المرتفعة.

ونوه إلي أن الوزارة قامت بتسجيل الصنف جيزة ٩٧ والذي ينزل للزراعة العامة موسم ٢٠٢١ بمحافظة المنوفية وهو صنف عالي الانتاجية وعالي التصافي وذو متانة غزل مرتفعة وقصير العمر وموفر للمياه الي جانب تفتح اكثر من ٨٠٪ من لوزه في الجنية الأولى مما يوفر من تكاليف الجني للمزارع.

وتابع قائلا :" الوزارة حاليا تسجل صنف جديد وهو جيزة ٩٨ والذي سينزل للمزارعيين موسم ٢٠٢٢ وهو متحمل لدرجات الحرارة المرتفعة وموفر للمياه وذو قدرة إنتاجية عالية جدا وسوف يزرع بمحافظات أسيوط وسوهاج".

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بعمل تجارب لزراعة القطن في المناطق الصحراوية ومناطق المليون ونصف فدان وتحت أنظمة الري المختلفة وذلك للتوسع في زراعة القطن في تجميعات بالمناطق الجديدة من أجل زيادة المساحة وذيادة الإنتاجية.

ولفت إلي أن وزارة الزراعة تقوم بعمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن في ال١٤ محافظة التي تزرع القطن في مصر وعمل حقول إرشادية بها ونزول الباحثين للمزارعيين من أجل توصيل افضل وأحدث التوصيات الفنية للمزارعيين للحصول على أعلى إنتاجية.

وأردف الدكتور عادل عبد العظيم ، إن الوزارة دائما ماتقوم بعمل دورات تدريبية للمزارعيين بكافة المناطق والمراكز للتدريب على الجني المحسن من أجل رفع رتبة القطن وتقليل التلوث وذلك لزيادة العائد للمزارع.

ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.