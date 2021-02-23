انت الان تتابع تفاصيل خبر 13 إجراء لـ تسجيل العقارات في الشهر العقاري بدءاً من 6 مارس القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسجيل العقارات والشهر العقاري، كانت من أهم الكلمات التي يبحث عنها المصريون خلال الأيام الماضية بعد أن قامت الحكومة بإجراء تعديلات على القانون الخاص بالشهر العقاري، والذي سوف يتم العمل بها رسمياً يوم 4 مارس القادم، حيث لن يتم الإعتراف في المصالح الحكومية بعقود البيع والشراء التي أخذت صحة توقيع إلا بعد أن يتم تسجيلها في الشهر العقاري.

إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري بدءاً من 6 مارس

ابتداءً من 6 مارس القادم سوف يتم العمل بالقانون رقم 186 لعام 2020 والذي تم إضافة المادة رقم 35 مكرر إليه، والخاص بقانون الشهر العقاري، حيث كان السائد بالمصالح الحكومية وعند المواطنين أن صحة التوقيع هي سند إثبات ملكية، لكن بعد تعديلات قانون الشهر العقاري أصبح العقد الوحيد المعترف به رسمياً في مصر هو العقد المسجل في الشهر العقاري.

وجاءت إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة كما يلي.

1- لتسجيل العقد يجب التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي تتبع لها الوحدة السكنية.

2- التقدم بطلب رسمي على نموذج لنقل الملكية به جميع بيانات البائع والمشتري وسعر العقار.

3- يشترط صحة الأوراق الخاصة بالعقار وأن يكون العقار له تصريح ورخصة مباني.

4- يجب أن يكون هناك تصالح للعقار حال كان العقار مخالفاً.

5- يشترط وجود عقد مسجل باسم بائع العقار، وشهادة من وزارة المالية بها الضريبة السنوية وقيمتها وسدادها وحكم صحة ونفاذ عقد البيع.

6- سداد الرسوم المقررة بحسب مساحة العقار، وجات رسوم تسجيل العقارات كالتالي.

7- بعد انهاء الإجراءات السابقة يجب التوجه لمكتب المساحة بوزارة الري لإجراء معاينة لإصدار ما يسمى بكشف تحديد العقار.

8- كشف تحديد العقار يتم فيه تسجيل بيانات العقار وليس العناوين المتبعة والمعروفة.

9- استمارة مقبول للشهر العقار لتحرير مشروع عقد البيع النهائي على عقد البيع المدموغ.

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10- من إجراءات تسجيل العقارات تحرير عقد البيع عل يد محام مثبت بالنقابة ودفع 1% رسوم من قيمة العقد ضريبة.

11- بعد تحرير العقد من محامي يعاد مرة أخرى لمأمورية الشهر العقاري من أجل قيده في دفتر المشروعات واعتمده والتوقيع عليه بختم “صالح للشهر”.

12- التصديق على عقد البيع بأي مكتب توثيق بجميع أنحاء الجمهورية.

13- تسليم مشروع العقد بعد أن تم التصديق عليه لمكتب الشهر العقاري الرئيسي في دائرة العقار واستخراج صورة طبق الأصل.