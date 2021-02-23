فيديو.. مشاركة من جنوب السودان: فخورة بأن بلدى ضيف شرف «ديارنا»

جدة - نرمين السيد - وأضافت "بيانا" خلال تصريحات أذاعتها وزارة التضامن الاجتماعى على صفحتها الرسمية بمناسبة فعاليات المعرض، أن "ديارنا" هو فرصة عظيمة لعرض منتجات وإكسسوارت جنوب السودان ولعرض تراث بلادها، مشيرة إلى أن الإقبال على المعرض كبير خصوصا مع المنتجات المميزة من الخرز بأشكال متنوعة ومختلفة.

وأكدت "بيانا" أنها تفخر بأن بلدها جنوب السودان ضيف شرف المعرض.

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