علاء عابد يطالب بالكشف عن استراتيجية التعويضات المستحقة لبعض المواطنين

ووجه عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بضرورة توضيح معايير اختيار الطرق فى المرحلة الأولى فى 12 محافظة وعرض حجم الانجازات فى هذا المجال.
وشدد على وجوب توضيح كيفية عمل وزارة التنمية المحلية فى الطرق الرابطه بين المراكز والمحافظات، مشيرًا إلى أنها أكثر طرق يستغلها المواطن يوميا طالبا بتحديد الجهة المسؤولة عنها ومن هو مسؤل عن صيانتها الدورية.
ولفت إلى أن المجلس يسعى لكى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه فى مشروعات الطرق لتقليل الوقت وكذلك معدل السرعات وكيفية حل المشاكل الموسمية التى تتعلق بمشاكل الطلبة والجامعات، مطالبًا بالكشف عن حجم مشروعات الطرق فى القرى التى وجه بتطويرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حياة كريمة.
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