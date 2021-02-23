دخل المستشفى.. الأعلى للإعلام يعرب عن تمنياته بالشفاء لمكرم أحمد

جدة - نرمين السيد - أعرب الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، عن تمنياته بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد لدخوله مستشفى وادى النيل.





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