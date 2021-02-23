محافظ الوادي الجديد يسلم وثائق تأمين حوادث للعمالة الغير منتظمة

قام اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العاملين في مجال الإنشاءات وذلك في احتفاليه نظمتها المحافظه بمقر المجمع الحكومي المميكن الجاري إنشاءه بمدينة الخارجة، بحضور الاستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد والأستاذ أحمد طليب مدير مديرية القوي العاملة وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذيه بالمحافظه، وذلك ضمن الوثائق التي تم استصدارها كمرحلة أولي والبالغ عددها 3281 وثيقة حوادث شخصية للعمالة الغير المنتظمة من إجمالي عدد 4266 عامل مسجل بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

واكد الزملوط بأن الهدف من استصدار الوثيقة يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر، وحفاظا على استقراره الأسري والمجتمعي، حيث تبلغ قيمه الوثيقة 100 الف جنيه ،ويتم الاستفادة منها في حالات الوفاه والعجز الكلي والجزئي وإصابات العمل ونفقات العلاج والاجهزه التعويضيه