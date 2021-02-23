تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق لوعكة صحية، نقل على إثرها لمستشفى وادي النيل لتلقى العلاج. من جانبه، تمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، الشفاء العاجل للكاتب الكبير وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، متابعا: "فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكرم محمد أحمد يتعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.