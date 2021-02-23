شاهد.. أمطار غزيرة ورياح في الدقي والمهندسين

شهدت شوارع منطقتي الدقي والمهندسين بمحافظة الجيزة، الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة صاحبها نشاط في حركة الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات هيئة الأرصاد، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأت سقوط أمطار غزيرة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومنها محافظة الاسكندرية، كفر الشيخ وبلطيم، ومن ثم تمتد تلك الأمطار الغزيرة والسحب إلى باقي المحافظات المعنية بسقوط الأمطار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء، نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

وأشار "شاهين"، إلى أنه سوف تزداد كمية السحب بتقدم ساعات النهار، وسوف تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى والجيزة، تلك الحالة غير المستقرة تمر سريعا، كما أن ظهر غد سوف تستقر الأحوال الجوية للبلاد.