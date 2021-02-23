وزيرا النقل وخارجية المجر يستقبلان أول دفعة من عربات السكة الحديد الجديدة

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري وبحضور واوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة وجورجي بوريسينكو - سفير روسيا الاتحاديه بالقاهرة وكريستوف سيزلي – رئيس مجلس إدارة شركة ترانسماش هولدنج القابضة

وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وصول الدفعة الاولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات ليصل اجمالي العربات التي وصلت مصر الي 260 عربة ( 256 عربة من روسيا منهم 29 عربة وصلت هذا الشهر بالإضافة الى 4عربات التي وصلت من المجر).

ونص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج ممثل التحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في روسيا على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، للصفقة.