أمطار غزيرة تضرب شوارع القاهرة ... فيديو

شهدت شوارع محافظة القاهرة عصر اليوم سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المحافظات منذ صباح اليوم وذلك على ضوء توقعات خبراء الأرصاد الجوية بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

ورصدت عدسة " دوت الخليج " تاثير سقوط الامطار حيث خلت الشوارع من المارة تقريبا.

و رفعت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ مع تحذيرات الأرصاد المستمرة بتقلبات الحالة الجوية.

وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.

ووضعت الادارة خطة مرورية على الطرق السريعة، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.