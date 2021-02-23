الأوقاف: إنهاء خدمة إمام ومؤذن بالدقهلية والفيوم

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف اليوم "الثلاثاء" خدمة كل من محمد غزى المتولي الشحات – إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمد علي محمد إسماعيل – مؤذن بأوقاف الفيوم .وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية والفيوم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا , أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.