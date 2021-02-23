نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل أربعة موظفين إلى الفرعيات

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بنقل أربعة عاملين بالنقابة العامة للعمل بالنقابات الفرعية.

وجاء نص القرار كالآتي:بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا السابق الصادر بتاريخ 16/7/2020 والذي نص على أنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين أن يلتحق بأي عمل خاص خارج النقابة، إلاَّ بإذن كتابي سابق، وإلاَّ تعرض للجزاء.

كما نص في بنده الثاني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلاَّ تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون.

ولما كان الثابت أن الآتين بعد لم يلتزموا بهذا القرار، وعملوا جميعهم بالمكتب الخاص للأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة العامة، الأمر المخالف للأصول وللقرار السابق – وهم:عبد الله قاعود و محمد عبد الوهاب و السيد فتحي ، هذا بالإضافة إلى أن عدنان عفت عبد السلام الموجود بلا عمل في النقابة العامة مما يقتضي تكليفه بعمل في إطار النقابة العامة للمحامين.

لذلك فقد قررنا:

أولًا: ينقل السيد/ عدنان عفت عبد السلام للعمل بنقابة طنطا.

ثانيًا: ينقل السيد/ عبد الله قاعود للعمل في نقابة طنطا.

ثالثًا: ينقل السيد/ السيد فتحي للعمل بنقابة بني سويف.

رابعًا: ينقل السيد/ محمد عبد الوهاب للعمل بنقابة المنوفية.

خامسًا: على شئون العاملين تنفيذ هذا القرار فورًا.

صدر بالنقابة العامة للمحامين في 23/2/2021 ويعمل به من تاريخه.