بالتفصيل.. الخطوات الكاملة لتسجيل شقة بالشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - ويوضح "دوت الخليج" أهم الإجراءات والمعلومات حول كيفية تطبيق القانون، من خلال الإجابة عن عدد من الأسئلة..

س- متى يبدأ تطبيق القانون؟

تطبيق القانون يبدأ من السبت 6 مارس المقبل.

س- كيف تقدم طلب للتسجيل؟

تقدم أحكام الصحة والنفاذ النهائية إلى مكتب الشهر العقارى المختص.

س- ماهى الأوراق اللازمة لتسجيل شقة أو عقار؟

تقدم طلبات تسجيل العقار إلى المكتب الواقع فى نطاق العقار من 3 نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية:

- بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.

- جميع البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.

- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا فى دفاتر التكليف.

- البيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم.

- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.

- شهادة تصرفات عقارية.

- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.

- إقرار بقبول البيان المساحى الوارد بالحكم.

- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التى تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

س- ما هى الخطوة التالية بمكتب الشهر العقارى؟

يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب، بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.

إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأى أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقمًا مؤقتًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال.

ينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

س- مادور قاضى الأمور الوقتية؟

يعترض من لديه اعتراض على تسجيل الحكم أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر فى الجريدة.

يفصل قاضى الأمور الوقتية فى الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائى مسبب.

إذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى.

لا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائى إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات

أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتى.

س- ماهى الأحكام التى تسجل بالشهر العقارى؟

التسجيل يكون للأحكام النهائية الصادرة فى دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبة والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع لا يتم تسجيله، لانه يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية.

س- هل تم إلغاء دعوى صحة التوقيع؟

العدل نفت ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

س- ما هى دعوى صحة التوقيع ودورها؟

دعوى صحة التوقيع ماهى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

س- ما هو دور المصالح الحكومية فى التسجيل؟

بدءًا من 6 مارس يحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد.

وأفادت وزارة العدل بأن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقارى، لافتة إلى أن تلك الإجراءات متعلقة برسوم التسجيل فى الشهر العقارى فقط دون مايسبقها من رسوم.

وتبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2.5%، ويتم تحصل دمغة لنقابة المحامين قيمتها 1% إذا زادت قيمة العقد على 20 ألف جنيه.